Calciomercato Lazio, interesse per Kent: potrebbe arrivare dal Fenerbahce

La Lazio vuole alimentare i propri obiettivi. La società sta lavorando per regalare un ultimo colpo al tecnico Sarri. Il nome individuato è quello di un esterno d'attacco. Si tratta di Ryan Kent, ventiseienne centrocampista offensivo inglese cresciuto nel Liverpool e finito nel frattempo in Turchia, dove veste la gloriosa maglia del Fenerbahce. Secondo quanto appreso da TMW, è stato raggiunto un accordo per il suo trasferimento nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto.