Calciomercato Juventus, muro Sassuolo: Berardi out contro l’Atalanta. La situazione

Certi rumors fanno giri immensi e poi ritornano. Questa frase rispecchia perfettamente la trattativa tra Domenico Berardi e la Juventus . L'attacante esterno di proprietà del Sassuolo ogni sessione estiva di calciomercato è sempre stato un obiettivo sondato dalla Vecchia Signora , però mai centrato fondamentalmente per il desiderio del calciatore di proseguire la sua avventura con il club neroverde . In realtà il cartellino del bomber nativo di Cariati è stato acquistato nella stagione 2013-2014 per 4.5 milioni di euro proprio dal club dell'allora presidente Andrea Agnelli , senza però aver messo mai giocato nel club di Torino . Il jolly offensivo dopo aver firmato il contratto con la Juventus è rimasto in prestito alla società emiliana per due stagioni e nella finestra dei trasferimenti 2015-2016 il club dell'ex presidente Squinzi ha ricomprato il cartellino del giocatore per 10 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dalla redazion di Sky Sport, Berardi, in condizioni fisiche non ottimali e poco sereno per le note vicende di mercato non dovrebbe giocare contro l’Atalanta nel match d’esordio in campionato in programma domenica e potrebbe probabilmente saltare anche le prossime due partite di Serie A in attesa della chiusura della sessione estiva della campagna trasferimenti. Berardi aspetta una mossa ufficiale da parte della Juventus, club con cui avrebbe già un accordo di massima, che però non è mai arrivata, nonostante la deadline del Sassuolo scadesse proprio oggi. Al momento dunque i neroverdi lo hanno tolto dal mercato, nonostante la decisione non può essere definitiva considerando la volontà del giocatore della nazionale di vestire la casacca bianconera. Se l’intesa di massima tra la Juventus e Berardi è stata già raggiunta, lo stesso non si può dire tra i bianconeri e il Sassuolo. La Juventus infatti è pronta a offrire circa 20 milioni o poco più con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Il Sassuolo invece chiede molto di più, e a condizioni diverse, alla Juventus per dare il via libera alla cessione di Berardi, con il giocatore che comunque spinge per trasferirsi in bianconero. Il giocatore dopo aver disputato tutta la sua carriera nel club dell'Emilia, adesso è pronto a compiere un grande salto di qualità in un momento topico della sua carriera.