VIDEO Calciomercato Juventus: obiettivo Berardi dal Sassuolo: le opzioni di Allegri

Domenico Berardi obiettivo di mercato della Juventus di Giuntoli e Massimiliano Allegri: un eventuale approdo in bianconero del talento del Sassuolo fornirebbe al tecnico un ampio ventaglio di soluzioni tattiche in avanti. Chiesa e compagni esordiranno in campionato domenica 20 agosto, alle ore 20.45, alla Dacia Arena contro l'Udinese di Sottil.