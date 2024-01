Calciomercato Cagliari, possibile doppio colpo: nel mirino Cistana e Verde

Il Cagliari dopo il successo contro il Bologna per 2-1 su occupa del calciomercato. Interesse per Verde e Cistana

Il Cagliari può festeggiare la vittoria col Bologna con un doppio colpo dalla Serie B. A poche ore dal termine del match vinto contro i rossoblu di Thiago Motta alla Unipol Domus, la formazione sarda è pronta a dare a Claudio Ranieri due rinforzi, uno in difesa e l'altro in attacco per andare a completare la squadra in vista di questa seconda parte di stagione. I rossoblù sono molto attivi sul mercato e presto arriveranno due nuovi innesti.