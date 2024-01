Parma-Ascoli, Castori: “Siamo venuti a fare la nostra partita. Facciamo pressione”

Fabrizio Castori, tecnico dell'Ascoli, ha rilasciato dichiarazioni al termine della sfida pareggiata contro il Parma

L'Ascoli inizia l'anno nuovo con un pareggio nella sfida odierna contro il Parma. 1-1 il risultato finale. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni il tecnico Castori:

"Noi siamo venuti a fare la nostra partita. Sono contento, se lasci giocare il Parma sono dolori. Tranne gli ultimi dieci/quindici minuti noi abbiamo fatto bene. Siamo andati in vantaggio, potevamo fare il due a zero e poi non sarebbe finita in pareggio. Ma non sto a recriminare. Abbiamo lanciato la rincorsa alla salvezza nel migliore dei modi".

PRESSIONE ALTA - "Lo facciamo con tutti. Sono le nostre caratteristiche. Può pagare, ma poi dipende dagli episodi. Il pareggio è venuto su una azione individuale, ma qui il Parma è specialista. Non sto a recriminare, ma se facciamo il due a zero il Parma non l'avrebbe ripresa. Ci portiamo via un punto e tanta fiducia".

SODDISFAZIONE DEL PAREGGIO O VITTORIA - "Il pareggio è giusto, il Parma è forte e può fare gol quando vuole. Ma eravamo messi bene, non concedevamo nulla. E con il due a zero il Parma non ci avrebbe più ripreso. E' comunque una giornata favorevole".

MAN E BERNABE' - "Abbiamo mandato il quinto sul terzino ed il terzo sull'esterno del Parma. Non ci sono giocatori scarsi, ma se gli blocchi gli esterni limiti i danni. Il Parma ha cambi che gli altri non hanno. Il Parma è forte non c'è niente da dire, ma forse il Parma non si aspettava questo Ascoli. Un po' di complimenti ce li meritiamo oggi".

MERCATO - "Si, ma a gennaio non è facile. Si prendono giocatori che sono fermi da altre parti. Ma se riusciamo ad aggiungere qualche pedina è meglio. Inglese? Dovesse arrivare ne sarei contento. L'ho allenato a Carpi e sono soddisfazioni quando crescono e fanno carriera. Ora è fermo, se dovesse arrivare lo rimetto subito a correre e giocare".

