Calciomercato Atalanta, ai saluti Muriel: il colombiano vicino all’Orlando City

Nonostante la chiusura della sessione invernale del calciomercato, l'Atalanta è in procinto di chiudere un'importante operazione di mercato in uscita. Luis Muriel è sempre più vicino al trasferimento in Major League Soccer. L'Orlando City, riporta 'Relevo', è pronto a investire un milione di euro per l'acquisizione dai bergamaschi dell'attaccante colombiano che ha già dato il suo assenso a un possibile trasferimento negli Stati Uniti.