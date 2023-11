Cagliari, Viola: “Soldi non fanno la felicità, Ranieri maestro empatico. Rigori…”

Il Cagliari dopo un inizio shock in campionato sta risalendo la china. La formazione sarda, fatta esclusione dell'ultimo match in cui ha perso contro la Juventus , veniva da un pareggio e due successi consecutivi contro Frosinone e Genoa . Uno dei giocatori che più di tutti sta entusiasmando è sicuramente Nicolas Viola . L'ex centrocampista del Benevento e fresco di laurea triennale in psicologia sul ruolo dell'empatia nello sviluppo socio-emotivo, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Di seguito le dichiarazioni :

"A gennaio voglio iniziare la specialistica. Per educare i miei figli ho scelto di rieducare me stesso e di migliorarmi come persona. Allenare i muscoli è faticoso, ma farlo con l'invisibile è più complicato. Competo e mi paragono solo con me stesso".