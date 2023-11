Juventus-Cagliari, Allegri: “Locatelli sarà capitano. Gatti? Non facciamo calcoli…”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha presentato in sala stampa la sfida contro il suo ex Cagliari

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha presentato in sala stampa la sfida contro il suo ex Cagliari, gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 18.00 all’Allianz Stadium di Torino. Di seguito le sue dichiarazioni:

"La partita di domani è importante sotto tutti i punti di vista, per la classifica e per chiudere questo ciclo prima della sosta che è sempre difficile. I punti di domani servono perlomeno per mantenere i punti di vantaggio sulla quinta. Capitano? I più leader li vedremo col tempo. Il capitano sarà Locatelli, fresco di rinnovo quindi gli diamo un bel premio”.

IN PORTA- “Gioca Szczesny, quest’anno purtroppo non giocando le coppe abbiamo delle partite in meno e più tempo di recupero e per Perin, che è diventato un portiere di alto livello, sarà un anno più difficile perché giocherà un po’ meno. Per questo tutti dobbiamo lavorare affinché la Juve possa giocare in Champions l'anno prossimo”.

GATTI DIFFIDATO - "Domani partirà Gatti, non possiamo fare calcoli. Domani è la partita più importante. Il Cagliari viene da tre vittorie di seguito ed è molto pericoloso, Ranieri in panchina non ti dà vantaggi e non è poco. Ha giocatori davanti che hanno velocità e tecnica, più Petagna e Pavoletti che danno fisicità. Domani sarà difficile, bisognerà avere molta pazienza. Bisognerà fare una partita di tecnica e soprattutto non perdere la cosa più importante che è la compattezza di squadra. L'errore dietro l'angolo è quello di voler strafare. Domani non c'è da strafare ma fare la normalità ossia avere davanti l'idea che quando finisce la partita serve portare a casa i tre punti".

DOPO IL CAGLIARI IL DERBY D'ITALIA CON L'INTER -"La partita col Cagliari è difficile, non tanto perché abbiamo l'Inter perché prima c'è la sosta. Abbiamo un periodo di risultati importanti e questo può abbassare l'attenzione e l'energia. Ho già detto ai ragazzi che è una partita importante che va affrontata con serenità, umiltà e rispetto, senza pensare a ciò che sarà tra 15 giorni. Importante è la partita di domani altrimenti buttiamo quanto fatto nelle ultime partite".

