Cagliari-Salernitana, Bonato: “Rigore ci ha penalizzati. Ottima risposta del gruppo”

Il match salvezza tra Salernitana e Cagliari andato in scena oggi alle ore 15:00 allo stadio Arechi non ha visto nessun vincitore. Le due squadre si sono divise la posta in palio non smuovendo la classifica e rimanendo ancorate all'ultimo e al penultimo posto della graduatoria. Protagonista della gara è stato il centravanti dei campani Boulaye Dia. L'ex attaccante del Villareal ha vissuto un periodo complicato in questo inizio di stagione. Finalmente è riuscito a sbloccarsi nelle ultime due uscite in campionato ma soprattutto nella gara contro i sardi è ritornato il bomber conosciuto fino all'anno scorso. Doppietta e morale ritrovato. Il ds dei rossoblù Nereo Bonato ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il 2-2. Di seguito le dichiarazioni: