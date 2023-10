Salernitana-Cagliari, Inzaghi: “Dall’1-2 potenziale stavamo passando al 3-2. Dia…”

Le dichiarazioni di mister Filippo Inzaghi dopo la gara disputata dalla sua Salernitana contro il Cagliari in questo nono turno di Serie A terminato sul risultato di 2-2.

Parola a Filippo Inzaghi. Il tecnico piacentino ha esordito sulla panchina della Salernitana in questa nona giornata di Serie A questa domenica contro il Cagliari di Claudio Ranieri, in un match spettacolare e pieno di reti nella ripresa. Al vantaggio rossoblù firmato da Luvumbo Zito ha risposto repentinamente Boulaye Dia, sorpassato nuovamente dai sardi con Nicolas Viola. A fissare il risultati finale sul 2-2 ci ha pensato ancora Dia, su calcio di rigore. Questo il pensiero di Inzaghi nel post partita in sala stampa:

"Nel primo tempo la squadra mi è piaciuta, per due volte eravamo in tre contro due e non abbiamo saputo determinare. Nella ripresa loro hanno fatto ciò che a noi non era riuscito, con palla recuperata e gol dello 0-1. Ma in un momento così complicato abbiamo avuto una reazione straordinaria. Se avremo carattere e volontà ce la faremo, dopo l'1-1 il gol di Viola avrebbe ucciso chiunque invece ci abbiamo creduto e potevamo addirittura vincerla al 96'. Poteva essere l'apoteosi, ma mi tengo stretto il risultato. A me tocca rendere orgoglioso il presidente e il pubblico, sappiamo che Salerno merita tanto. Ma visto il momento devo guardare le cose positive, vedere la squadra che passa dall'1-2 al potenziale 3-2 mi fa piacere e sarà importante".

OCHOA OUT IN FAVORE DI COSTIL - "Ochoa è un portiere straordinario, è arrivato venerdì dopo un viaggio lungo e non ho potuto valutarlo. Gli ho dato una giornata di riposo, ma con me si azzerano le gerarchie. Vedremo la settimana prossima".

FOCUS SU DIA, AUTORE DI UNA DOPPIETTA - "Può agire sottopunta quando entrano altri centravanti. Oggi, per l'assalto finale, avere una spalla al fianco gli ha dato giovamento. Da un ragazzo giovane bisogna accettare l'errore. In alcuni calciatori abbiamo qualità, altri devono crescere tecnicamente. Per me Martegani è entrato bene, purtroppo si è allungato la palla ma sono certo che anche lui ci darà soddisfazioni".

