Cagliari-Inter, Inzaghi: “Thuram bravo, Lautaro in crescendo. Lukaku-Roma? Dico…”

«Sono stati bravi i ragazzi, abbiamo interpretato bene la partita e dovevamo avere un approccio importante. Loro avevano fatto bene all’esordio, dovevamo essere organizzati di fronte al loro pubblico e essere attenti. Gli esterni sono importanti, dipende dal sistema che ogni allenatore ha. Noi abbiamo le mezzali che diventano mezze punte in alcuni momenti delle partite. Thuram è stato bravissimo perché è arrivato da 40 giorni, ha lavorato sin dal primo giorno seriamente e si è inserito velocemente. Capisce il gioco, sa quando attaccare la profondità e quando venire incontro. Mi sarebbe piaciuto un suo gol perché se lo sarebbe meritato per il lavoro che ha fatto. Lukaku, la Roma ha fatto un ottimo acquisto ed è un ottimo giocatore che conosciamo. Io sono soddisfatto dei valori che hanno i miei giocatori, spero ci diano tante soddisfazioni. Lautaro Martinez in questi due anni è andato sempre in crescendo. 27, 28 gol ed è in continua crescita, è sempre più responsabilizzato e si cala alla perfezione nel nostro calcio. Sono contento per il calcio italiano che acquista un grande calciatore come Lukaku. Io sono contento di essere in questa grandissima società con grandissimi tifosi. Abbiamo vinto titoli, abbiamo fatto cose importanti e sono soddisfatto del lavoro. Abbiamo cambiato 10 giocatori, è diverso dall’anno scorso ma per me e il mio staff è una grandissima soddisfazione. Sembra sempre di vedere un’Inter organizzata con i suoi principi di gioco. Ottimo segnale per l’allenatore».