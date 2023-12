Cagliari-Empoli, Andreazzoli: “Caputo è disponibile. Aspettiamo il nostro momento”

Reduce da una sconfitta al "Castellani" contro una Lazio in emergenza, l'Empoli vorrà provare a risollevare un campionato fin qui deludente con l'obiettivo di vincere a Cagliari sfidando la formazione di Claudio Ranieri. Queste le dichiarazioni in sala stampa del tecnico azzurro Aurelio Andreazzoli alla vigilia del match:

"L'ambiente è stimolante, mi piace andare lì dentro. Più confusione e calore ci sono, meglio è. Sarà una partita difficile perché la squadra ha caratteristiche importanti sia di gioco che di individualità. Ci siamo preparati per ammortizzarle. Il Cagliari ha costruito la sua classifica in gare negli ultimi minuti, grazie anche alle caratteristiche dei loro calciatori. Per noi dico che è stata la casualità a volte a venirci contro. Aspettiamo il nostro momento, certo è che l'analisi sul Cagliari l'abbiamo fatta come quella di tutte le squadre e quindi conosciamo bene i pericoli".