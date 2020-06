Brescia, Balotelli a un passo dall’addio: Turchia e Brasile uniche piste percorribili. Situazione e dettagli

Super Mario in rotta con il Brescia.

Nuova occasione, altra chance buttata via; potrebbe essere riassunta in questo modo l’avventura di Mario Balotelli al Brescia_ 19 presenze, 5 gol e comportamenti irrispettosi nei confronti di società e compagni avrebbero aumentato le possibilità di un addio a fine stagione per l’attaccante italiano. Secondo quanto chiarito da La Gazzetta dello Sport, inoltre, il classe 90′ non avrebbe partecipato in maniera assidua e costante alla ripresa degli allenamenti della squadra di Diego Lopez, alimentando voci e ipotesi sul suo futuro, quasi certamente lontano da Brescia.

Molti interventi sui social e pochi fatti concreti, stanno contribuendo a ‘macchiare’ la carriera del classe ’90. Dopo anni di grande crescita all’Inter e il passaggio al Manchester City, Balotelli aveva assunto i contorni del fuoriclasse, trascinando anche la nazionale italiana sino alla finale dell’Europeo 2012. Tuttavia il bomber nativo di Palermo non ha avuto la continuità di rendimento sperata e bravate sempre meno accettabili lo hanno portato ad un lento declino, da Liverpool fino a Brescia.

Oggi, dunque, il futuro resta sempre più un’incognita, con la punta centrale che avrebbe offerte valide provenienti soltanto da Brasile e Turchia, considerando che sempre meno club in Europa sarebbero intenzionati a puntare su un calciatore spesso poco costante nelle prestazioni e difficilmente gestibile dal punto di vista caratteriale. Balotelli ha ormai raggiunto l’età di 30 anni e potrebbe quindi puntare l’ultimo considerevole contratto della sua carriera, oltre che ad un ulteriore ed effettiva chance di rilancio.

