Liga, si torna in campo dopo l’incubo Coronavirus: il programma completo, le novità e gli orari della ripresa

Torna in campo anche la Liga.

Prima lo stop preventivo causa emergenza Coronavirus, poi la sosta di 93 giorni e adesso la ripresa. Dopo la Bundesliga, dunque, anche il campionato spagnolo si appresta a dare un ulteriore segnale di normalità al proprio paese. Lo ha affermato proprio il presidente della RFEF, Javier Tebas, intervenuto ai microfoni di El Partidazo per chiarire e commentare tutte le novità introdotte per questo nuovo inizio di stagione: “Abbiamo fissato delle partite alle 13:00. Le temperature nei prossimi giorni dovrebbero essere più basse rispetto la media stagionale, qualora dovessero alzarsi le gare previste alle 13:00 verranno posticipate alle 17:00”.

Ci sarà subito entusiasmo e curiosità nel capire come affronterà il proprio esordio l’Espanyol, prima squadra a scendere in campo dopo la sosta insieme all’Alaves. Saranno questi due team, inoltre, ad inaugurare il nuovo orario delle 13:00, mentre 24 ore dopo toccherà all’Atletico Madrid, che sfiderà in trasferta l’Athletic Bilbao. In Spagna sono inoltre stati fissati anche i termini per l’inizio della prossima stagione: “La nostra intenzione è iniziare la prossima stagione il 12 settembre –ha proseguito il Presidente de La Liga-. Sappiamo che in quei giorni probabilmente ci saranno delle squadre alle prese con le competizioni europee, ma non dobbiamo dimenticare che la prossima estate ci sarà l’Europeo”.

Di seguito il programma della 28esima e 29esima giornata della Liga:

Gli orari del 28^ turno

Giovedì 11 giugno

Ore 22: Siviglia-Real Betis

Venerdì 12 giugno

Ore 19:30: Granada-Getafe

Ore 22: Valencia-Levante

Sabato 13 giugno

Ore 13: Espanyol-Alaves

Ore 17: Celta Vigo-Villarreal

Ore 19:30: Leganes-Valladolid

Ore 22: Maiorca-Barcelona

Domenica 14 giugno

Ore 13: Athletic-Atletico Madrid

Ore 19:30: Real Madrid-Eibar

Ore 22: Real Sociedad-Osasuna

Gli orari del 29^ turno

Lunedì 15 giugno

Ore 19:30: Levante-Siviglia

Ore 22: Real Betis-Granada

Martedì 16 giugno

Ore 19:30: Getafe-Espanyol

Ore 19:30: Villarreal-Maiorca

Ore 22: Barcelona-Leganes

Mercoledì 17 giugno

Ore 19:30: Eibar-Athletic

Ore 19:30: Valladolid-Celta Vigo

Ore 22: Osasuna-Atletico Madrid

Giovedì 18 giugno

Ore 19:30: Alaves-Real Sociedad

Ore 22: Real Madrid-Valencia