Bologna-Roma 0-0, è pareggio tra Mourinho e Thiago Motta: stecca lo ‘Special One’

Allo stadio Renato Dall'Ara si sono affrontate il Bologna di Thiago Motta e la Roma di José Mourinho. Match valido per la 35a giornata del campionato di Serie A

⚽️

Allo stadio 'Renato Dall'Ara' è andato di scena il match valido per la 35a giornata del campionato di Serie A, tra la Roma di José Mourinho, sesta in classifica ed il Bologna del tecnico Thiago Motta, attualmente posizionata all'undicesimo posto in graduatoria. Confronto terminato con il risultato di 0-0.

Bologna-Roma, probabili formazioni: Rui Patricio e Dybala out, Mou lancia i giovani — -PRIMO TEMPO: L'avvio di partita della formazione emiliana è apprezzabile in termini di personalità e forza di volontà. Il Bologna ha preso in mano il pallino del gioco, o forse la Roma vi ha rinunciato, per strategia, preferendo aspettare al varco il meno quotato avversario.

Al 14' la prima opportunità della partita: cross di Ferguson dalla trequarti destra: a centro area Cambiaso salta più in alto di tutti ma non trova l'impatto col pallone. Quattro giri d'orologio ancora i ragazzi di Thiago Motta a premere: Orsolini si accentra e spara col sinistro dai venti metri. Svilar alza in corner. Solo al ventiquattresimo la squadra capitolina entrerà in partita. Zalewski crossa dalla sinistra, sul secondo palo irrompe il giovane Missori ma Skorupski capisce tutto e smanaccia in calcio d'angolo anticipando il classe 2004 giallorosso.

Superata la metà del primo tempo la Roma è stata infatti ben altra cosa in termini di intensità, brillantezza e consistenza in fase propositiva. Sul finale di primo tempo sfiorano il vantaggio gli ospiti: destro a giro di Zalewski su punizione e palla che sorvola l'incrocio dei pali con Skorupski in volo che, però, forse non ci sarebbe arrivato.

-SECONDO TEMPO: Dopo un inizio di ripresa piatto, ci provano i capitolini: cross dell'esterno polacco dalla sinistra, Bove manca la deviazione di testa a centro area e alle sue spalle non c'è nessun compagno. Si salva in qualche modo il Bologna grazie a un salvataggio di Sosa. Cinque minuti dopo ancora Roma: gran destro da fuori di Camara: palla che esce di poco, Skorupski comunque sembrava essere sulla traiettoria.

Il Bologna nella seconda parte degli ultimi 45' minuti ha provato a gestire il possesso del pallone senza però riuscire a sfondare il dispositivo difensivo avversario. La squadra di Mourinho dalla sua, cerca di aggredire e ripartire come suo solito fare. Al 78' c'è uno spettacolare lancio in profondità di Pellegrini per Abraham che, tutto solo davanti a Skorupski, non riesce per un soffio ad agganciare il pallone che finisce sul fondo.

Al minuto 81' nell'area dei padroni di casa c'è una mischia furibonda sugli sviluppi di una punizione: da due passi Mancini col destro calcia a lato in scivolata. Nel recupero occasione per Zirkzee, che sbaglia da posizione defilata, dalla quale è riuscito a centrare solo l'esterno della rete. Questa dell'ex difensore dell'Atalanta sarà l'ultima opportunità per i capitolini, che con questo punto conquistato rimangono a due punti dal Milan quinto ed a sei lunghezze dal quarto posto occupato dalla Lazio.