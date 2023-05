Bologna-Roma, probabili formazioni: Rui Patricio e Dybala out, Mou lancia i giovani

Largo ai giovani: lo Special One con Missori e Tahirovic dal primo minuto. Dominguez favorito su Moro, Arnautovic parte dalla panchina.

E' tutto pronto per la sfida in programma questo pomeriggio allo Stadio "Dall'Ara". Alle ore 18:00, il Bologna di Thiago Motta ospiterà la Roma in occasione della sfida valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di José Mourinho, reduce dal successo per 1-0 conquistato nella semifinale d'andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen, proveranno a conquistare l'intera posta in palio che permetterebbe di agganciare il Milan al quinto posto.

Una vittoria che manca da quattro giornate. L'ultima risale allo scorso 16 aprile, quando la Roma ha battuto per 3-0 l'Udinese. Da quel momento, due sconfitte contro Atalanta e Inter e due pareggi contro Milan e Monza. Sono cinquantotto i punti messi in cassaforte fin qui, frutto di diciassette successi, sette pareggi e dieci ko. Quarantacinque le reti messe a segno in trantaquattro giornate, trentatré i gol subiti. I padroni di casa, invece, arrivano dal pareggio per 1-1 contro il Sassuolo, con il Bologna che occupa attualmente il decimo posto a quota quarantasei punti. Frutto di dodici vittorie, dieci pareggi e dodici sconfitte. Quarantatré i gol siglati fin qui, quarantaquattro le reti incassate. Inoltre, gli uomini di Thiago Motta sono imbattuti da cinque incontri casalinghi di fila. L'ultimo precedente fra le due compagini risale allo scorso 4 gennaio, con la vittoria all'Olimpico della Roma grazie al gol dal dischetto di Lorenzo Pellegrini.

La Roma deve fare i conti con diversi infortuni da tenere sotto controllo in vista della semifinale di ritorno di Europa League, in programma giovedì in Germania. Per questo motivo, lo Special One ha scelto di non convocare né Rui Patricio, né Paulo Dybala. Entrambi, dunque, salteranno il match contro il Bologna, così come Smalling, Kumbulla, El Shaarawy, Karsdorp e Llorente. Presente, invece, Wijnaldum, che partirà dalla panchina. Mentre Thiago Motta dovrà rinunciare a Soumaoro, allo squalificato Posch, oltre a Lucumì per motivi personali.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BOLOGNA-ROMA — ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Cristante, Ibanez; Missori, Bove, Tahirovic, Zalewski; Pellegrini, Solbakken; Abraham. Allenatore: Mourinho.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Sosa, Cambiaso; Dominguez, Schouten, Ferguson; Orsolini, Aebischer, Barrow. Allenatore: Motta.