Bologna-Frosinone, Di Francesco: “Prestazione di cuore. Alcuni potevano fare meglio”

Il match tra Bologna e Frosinone ha rispettato le attese ed è stata una partita ricca di gol e di emozioni. Inizio ottimo dei ciociari che però subiscono due gol nel giro di due minuti. I marcatori sono stati Ferguson e De Silvestri . Nella ripresa rigore trasformato da Soulè che però non basta per raggiungere il pari. Al termine del match è intervenuto Eusebio Di Francesco. Di seguito le dichiarazioni:

COSA LE E' PIACIUTO DI MENO - "Abbiamo avuto un'occasione poco prima del gol e non l'abbiamo sfruttata, poi abbiamo preso gol su una nostra ingenuità così come sul raddoppio del Bologna. Siamo stati meno bravi nel palleggio e meno lucidi verso i nostri obiettivi. Nel secondo tempo siamo invece riusciti a creare diverse difficoltà al Bologna, creando anche le occasioni per pareggiarla. Il risultato non è favorevole, mentre la prestazione racconta di ragazzi che hanno dato tutto per riprendere la gara".