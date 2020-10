Benevento, Lapadula: “Il CT mi propose un posto nel Perù, ma rifiutai. Adesso ho deciso in vista del Mondiale del 2022”

Gianluca Lapadula ha deciso la sua prossima maglia in vista dei Mondiali del 2022.

Il calciatore del Benevento, che ha la mamma peruviana, ha iniziato l’iter burocratico per ottenere tutti i documenti previsti per poter rispondere ad un’eventuale chiamata della Nazionale del Perù. A confermarlo è il ministro degli Esteri peruviano Mario López Chávarri: “Stiamo lavorando con il Consolato peruviano in Italia per far ottenere tutti i documenti”. L’iter si svolge in varie fasi: in primis la mamma del calciatore deve dimostrare la nascita di suo figlio e il proprio status peruviano davanti al consolato di Torino. “Oggi Gianluca Lapadula potrebbe già avere il suo certificato di nascita peruviano“, ha aggiunto.

Benevento, Lapadula: “Voglio recuperare il tempo perso. Inzaghi? Ha alimentato in me un fuoco”

Dopo aver dimostrato la nazionalità peruviana, viene rilasciato il certificato di nascita peruviano. Da quel momento in poi, è già peruviano, vale a dire che c’è già un atto ufficiale. Da lì in seguito si avvierà l’elaborazione del DNI (Documento de Identidad) e successivamente del passaporto peruviano. Espletati tutti questi passaggi Lapadula potrà essere convocato già per le Qualificazioni Mondiali del 2022 contro Cile e Argentina.

Una volontà resa pubblica proprio ai microfoni di Sky Sport qualche giorno fa dallo stesso centravanti, ricordando quando nel 2016 venne il CT del Perù per convocarlo ma lui declinò: “Quattro anni fa è venuto il Ct Gareca in Italia a conoscermi, abbiamo parlato di questo discorso della Copa America. Ma era in concomitanza con i playoff del Pescara e pensai che, in quel momento, accettare la convocazione di una Nazionale a cui ero poco legato non sarebbe stato corretto. Oggi conosco molto meglio le mie radici, sono molto più consapevole e orgoglioso che dentro di me ci sia il sangue peruviano”. Un’accelerazione per vestire la maglia della Nazionale del Perù, figlia non solo di una nuova consapevolezza delle proprie radici, ma anche dell’introduzione delle nuove regole FIFA sulla possibilità di cambiare maglia della Nazionale. Lapadula, inoltre, vanta una presenza con la Nazionale italiana. Era il 31 maggio del 2017, Italia–San Marino amichevole di preparazione ai Mondiali del 2018. Vittoria per 8-0 e tripletta proprio dell’attuale attaccante del Benevento.

Serie A, Milan-Roma: Pioli recupera Calhanoglu, Fonseca con Pedro e Dzeko. Le formazioni ufficiali