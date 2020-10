Serie A, Milan-Roma: Pioli recupera Calhanoglu, Fonseca con Pedro e Dzeko. Le formazioni ufficiali

Il Milan capolista vuole provare a vincere la sua quinta gara di fila in campionato e confermare il primato.

I rossoneri dovranno però vedersela contro la Roma di Paulo Fonseca che ha dimostrato di essere in forma, a confermarlo anche la vittoria esterna in Europa League in casa dello Young Boys. Stefano Pioli ha perso in mattinata Gigio Donnarumma e Hauge, entrambi positivi al Covid 19 e di conseguenza in isolamento fiduciario. Le formazioni ufficiali del match di San Siro che avrà inizio alle ore 20.45.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo; Kessie, Bennacer; Salemakers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic

Roma (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Mancini, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko