Belgio, il CT Martinez: “Lukaku e Mertens sono in forte dubbio, tutto sulle loro condizioni”

Il Belgio è pronto a giocarsi la seconda gara di qualificazione per il mondiale in Qatar del 2022. Tutti gli occhi sono incentrati sui ‘Diavoli‘ anche e soprattutto per l’elevata potenza di fuoco presente all’interno della loro rosa. Giocatori come De Bruyne, Lukaku e Mertens tra gli altri rendono questa formazione una delle più gettonate a livello europeo e non solo. Proprio in merito al centravanti dell’Inter be a quello del Napoli, il commissario tecnico Martinez ha rilasciato importanti dichiarazioni direttamente dal ritiro del Belgio. Le condizioni fisiche di entrambi i calciatori sembrerebbero non essere ottimali, rendendo dunque difficile una loro presenza nel prossimo incontro casalingo.

Ecco le parole dello stesso Martinez, che in conferenza stampa ha chiarito maggiormente la situazione intorno ai suoi due bomber:”Lukaku e De Bruyne sicuramente non giocheranno per tutti i 90 minuti. Dopo la seduta di oggi capiremo se la rosa sarà in forma e se potremo schierare Mertens e Carrasco.Quando ci sono tante competizioni non vuoi perdere tempo, è importante allenarsi bene in Nazionale e mostrare cosa si è capaci di fare. È la prima volta che ci troviamo a giocare tre partite in pochi giorni, ed è difficile per tutti giocare tre partite complete in poco tempo”.

