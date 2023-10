Atalanta-Juventus, Gasperini: “Soddisfatto, usciamo con consapevolezza. Ederson…”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro la Juventus.

Pareggio a reti bianche tra Atalanta e Juventus nel match valido per la settima giornata di campionato in programma alle ore 18:00. Bergamaschi spreconi e sterilità in avanti per entrambe le formazioni. Super Szczesny su punizione di Muriel. Con questo risultato bianconeri quarti a quattro punti dalle milanesi capoliste; orobici a meno uno dai bianconeri. Al termine del match è intervenuto in conferenza stampa Gian Piero Gasperini. Di seguito le dichiarazioni:

SODDISFATTO? - "Indubbiamente. Abbiamo fatto un'ottima gara, siamo cresciuti e nel finale abbiamo avuto occasioni nitide per vincere. Stasera ci stava siamo dispiaciuti".

DIMENSIONE - "Usciamo con buona consapevolezza. Siamo stati compatti e, nel corso della gara, abbiamo saputo variare assetto. Chi è entrato ha dato buone risposte, ciò ci permette di avere più alternative".

COMPATTEZZA - "Giocando tanto insieme, miglioriamo in tutti i reparti. Sono soddisfatto, la squadra è cresciuta e può giocarsi bene anche partita come questa".

MANCATO IL GOL - "Penso di sì. Sono contento dell'atteggiamento e avremo la possibilità di recuperare Scamacca, che oggi poteva dare una soluzione diversa. Felice della prova di Muriel, l'ho visto puntare con molta energia. Questa giornata ci ha fatto fare un salto di qualità nella convinzione per affrontare questo campionato".

OBIETTIVO CHAMPIONS - "Trovo fuori luogo mettere obiettivi in questo momento. Stiamo inserendo i nuovi e lo facciamo attraverso questa prestazioni. Adesso la dimensione del campionato non ci consente di avere obiettivi prestigiosi, poi nel caso non ci tireremo indietro".

EDERSON - "Fa tanta quantità in campo ed è molto utile, ma per alzare la dimensione deve trovare più gol. E' nelle corde di ogni centrocampista e ha anche un discreto tiro".

PORTARE A LISBONA LA CURVA - "Magari portarli tutti. Speriamo di portarli sempre in giro per l'Europa. A Lisbona ce ne saranno tanti, ma intanto sappiamo di farli felici quando possono andare in giro per l'Europa".

