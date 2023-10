Atalanta-Juventus, Allegri: “Contento della prestazione. Su Rabiot e Bremer…”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro l'Atalanta.

Pareggio a reti bianche tra Atalanta e Juventus nel match valido per la settima giornata di campionato in programma alle ore 18:00. Bergamaschi spreconi e sterilità in avanti per entrambe le formazioni. Super Szczesny su punizione di Muriel. Con questo risultato bianconeri quarti a quattro punti dalle milanesi capoliste; orobici a meno uno dai bianconeri. Al termine del match è intervenuto in conferenza stampa Massimiliano Allegri. Di seguito le dichiarazioni:

PANCHINA - "Sono contento della prestazione dei ragazzi, soprattutto per il punto fatto. Non era semplice, abbiamo fatto sessanta minuti buoni ma potevamo far meglio in certi momenti: a livello tecnico abbiamo sbagliato tanti passaggi, potevamo verticalizzare di più. Nel momento di difficoltà è uscito Kean ed è entrato Yildiz, che ha fatto bene. Non avevamo più peso specifico davanti e bisognava uscire con la palla a terra, ma l'Atalanta ci dava tanta pressione".

GESTIONE FINALE - "Alla fine abbiamo rischiato su una palla dove Gatti è andato nell'uno contro uno. Sono momenti di crescita. E' positivo il fatto di non aver preso gol, di non aver perso e di essere tornati a fare un punto in trasferta. Ora abbiamo una settimana per preparare il derby, dobbiamo mantenere questa posizione in classifica".

IN AVANTI CON LE ASSENZE -"Nel primo tempo potevamo essere più precisi e sereni con la palla tra i piedi. I ragazzi si sono compattati e hanno fatto una bella partita. Negli ultimi venti minuti del primo tempo abbiamo fatto bene, non eravamo troppo convinti nell'andare a fare gol".

L'ATTACCO - "Abbiamo avuto due o tre situzioni dove dovevamo tirare da fuori. Abbiamo pensato più al possesso della palla che sull'andare a fare male. Ci lavoreremo".

SZCZESNY - "Non l'ho visto, ma ha fatto una parata straordinaria. Szczesny è un portiere tra i migliori in Europa, purtoppo le serate storte capitano. Non abbiamo perso per colpa sua, dato che la partita l'abbiamo raddrizzata

LOCATELLI - "E' un giocatore importante per noi. Le ultime due partite le ha fatte in crescendo, mentre con il Sassuolo era andato troppo in giro per il campo. Deve giocare davanti alla difesa per toccare più palloni in una posizione smarcata. Se comincia ad andare in giro, dopo fa confusione e non abbiamo più copertura in difesa".

RABIOT - "Piano piano. Ci ho parlato in settimana, ha saltato la preparazione e avuto un po' di acciacchi. E' un giocatore di livello internazionale, anche stasera nei momenti di difficoltà ha fatto bene. Anche McKennie".

PIANO B - "Chiesa viene da tante partite giocate con grande intensità, oggi ha pagato in lucidità. Bremer mi ha chiesto il cambio, ma potevo mettere Iling o giocare senza centravanti ma con un centrocampista in più. All'interno della partita Chiesa crea sempre pericoli".

JUVE VERSO IL DERBY - "Sia noi che il Torino non giochiamo le coppe, avremo tutta la settimana per preparare le partite. All'inizio del campionato si parla di favoriti, io penso che si debba solo pensare a giocare. Abbiamo una partita difficile, è un derby. Bisogna far bene. Per noi sarebbe importante rimanere attaccati".

BREMER - "Ha avuto dei crampi ai flessori, ha chiesto di uscire".

