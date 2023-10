Caso scommesse, la Procura pronta a convocare Tonali e Zaniolo: le ultime

Se l'ex Roma ha già preso posizione tramite il proprio avvocato, dichiarando di non aver mai scommesso sul calcio (QUI LE PAROLE DELLA DIFESA), il legale del centrocampista del Newcastle ha incontrato informalmente nella mattinata di lunedì 16 ottobre la procuratrice Manuela Pedrotta alla Procura di Torino. "Ci siamo visti per pochi minuti, solo per confermarle il mio incarico di difensore che non è stato ancora formalizzato", ha spiegato l'avvocato Marco Feno.