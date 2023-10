Caso scommesse, patteggiamento in settimana per Fagioli: sconto sulla squalifica

In chiusura la questione relativa alla giustizia sportiva per il centrocampista della Juventus: la squalifica partirà da subito.

In chiusura la questione relativa alla giustizia sportiva per Nicolò Fagioli, coinvolto nell'inchiesta della Procura di Torino in merito ad un presunto giro di scommesse su piattaforme illegali, che lo vede indagato. Il centrocampista - secondo quanto riportato da Sky Sport - dovrebbe patteggiare con la Procura Figc entro la fine della settimana. Non ci sarà, dunque, alcun deferimento e la squalifica partirà da subito. Inoltre, considerata la collaborazione pro attiva del calciatore, oltre all'autodenuncia, si andrebbe verso un importante sconto di pena rispetto ai tre anni di squalifica previsti dal Codice di Giustizia Sportiva per i tesserati che scommettono su partite di calcio. Seguiranno aggiornamenti...