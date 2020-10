Sassuolo-Torino, è sfida tra Caputo e Belotti: le scelte ufficiali di De Zerbi e Giampaolo

Al via la quinta giornata di Serie A.

Con l’anticipo tra Sassuolo e Torino torna finalmente il campionato, dopo la settimana caratterizzata dalle sfide europee che hanno coinvolto anche diverse squadre italiane. Le due formazioni sono alla ricerca di tre punti fondamentali, con una situazione in classifica diametralmente opposta. La compagine neroverde non ha ancora mai perso in questa nuova stagione, ottenendo tre successi e un pareggio al primo turno contro il Cagliari. I granata, invece, non hanno ancora mai trovato il successo e sono attualmente all’ultimo posto della classifica anche se – dato da non sottovalutare – c’è ancora da recuperare la gara contro il Genoa rinviata a mercoledì 4 novembre.

Spadafora: “Non so se riusciremo a concludere la Serie A. CR7? Questi campioni si sentono al di sopra di tutto”

De Zerbi schiera il solito 4-2-3-1 con poche novità: davanti a Consigli la coppia centrale è formata da Chiriches e Ferrari, con Kyriakopulos e Ayhan sulle fasce, mentre il duo mediano è composto da Locatelli e Obiang. Ad assistere gli inamovibili Berardi e Djuricic sulla trequarti ci sarà Raspadori , che avrà il delicato compito di non far rimpiangere Boga – guarito dal Covid ma parte dalla panchina -. Nel ruolo di unica punta la certezza è Caputo, con Defrel e Haraslin che inizialmente partono fuori e si giocano una chance per entrare a gara in corso e far rifiatare il centravanti ex Empoli.

Giampaolo opta invece per il suo 4-3-1-2, con Belotti e Verdi che guideranno il reparto avanzato della formazione ospite. Lukic interpreterà il ruolo di trequartista, mentre in mezzo al campo ci sarà il solito Linetty coadiuvato da Rincon e Meitè che avranno il compito di fermare le avanzate degli uomini offensivi del Sassuolo. In difesa – davanti al confermato Sirigu – si schiereranno Lyanco e Bremer, con Vojvoda e Rodriguez nella posizione di esterni bassi, ancora assente Izzo.

VIDEO Torino-Cagliari, l’erroraccio di Sirigu: la papera del portiere è incredibile…

Sassuolo-Torino, De Zerbi: “Io e Giampaolo siamo diversi, costruire un progetto non è semplice”

Di seguito le formazioni ufficiali.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli;Ayhan, Chirches, Ferrari, Kyriakopoulos;Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic,Raspadori; Caputo.

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic;Verdi, Belotti.