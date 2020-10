Sassuolo-Torino, De Zerbi: “Io e Giampaolo siamo diversi, costruire un progetto non è semplice”

Il Sassuolo sogna di assaporare il primato in classifica per più di ventiquattro ore.

I neroverdi nell’anticipo del venerdì, valido per la 5a giornata di Serie A, affronteranno il Torino di Marco Giampaolo che al momento si ritrova all’ultimo posto con 0 punti considerando che dovrà però recuperare la gara contro il Genoa. Non si monta la testa il tecnico degli emiliani, Roberto De Zerbi, che ha parlato così in conferenza stampa.

“Siamo diversi nel percorso e nel momento del percorso. È un mio amico, l’ho sempre stimato, lo stimo, l’ho stimato quando andava bene e quando non ha avuto i risultati, che nascono da tante motivazioni e non mi sposta il giudizio su di lui. Partire costruendo un progetto non è come essere al terzo anno”.