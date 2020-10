Sassuolo-Torino, De Zerbi: “Giusto che questa squadra possa sognare, oggi abbiamo pensato troppo”

Il solito Sassuolo non molla mai e rimonta due reti si svantaggio nel finale e porta a casa un prezioso punto.

Sassuolo-Torino, Djuricic: “Chi guarda le nostre partite si diverte tanto. Dobbiamo migliorare su un aspetto”

I nerorverdi hanno pareggiato per 3-3 nella sfida casalinga contro il Torino che per un momento sembrava poter essere compromessa a causa del doppio vantaggio dei granata. Il tecnico degli emiliani, Roberto De Zerbi, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così la prestazione dei suoi.

Serie A, Sassuolo-Torino 3-3: spettacolo al “Mapei Stadium”, i granata buttano via i 3 punti

“Ci sono degli aspetti positivi e alcune cose da correggere, non siamo ancora brillantissimi nel gioco e l’ho detto a Bologna quando abbiamo vinto. Non abbiamo rubato nulla perché la partita l’abbiamo fatta noi creando diverse occasioni da rete, la cosa buona è che non ci arrendiamo mai e dimostriamo di essere una squadra con tanto carattere. Oggi credo che non eravamo sciolti come in altre circostanze, oggi la giocata era un po’ troppo controllata. Credo sia una cosa normale anche perché i miei giocatori guardano la classifica. Giusto che questa squadra cerchi di sognare, la cosa importante è che lo si faccia con i piedi per terra. Oggi eravamo messi in campo in maniera tradizionale, ora dobbiamo cercare il dettaglio sia in fase di possesso che di non possesso. Oggi presi gol evitabili. In questo momento troviamo avversari che preparano la gara in modo particolare e meticoloso”.