Sassuolo-Torino, Djuricic: “Chi guarda le nostre partite si diverte tanto. Dobbiamo migliorare su un aspetto”

Partita spettacolare quella disputatasi al Mapei Stadium che ha visto uno scoppiettante 3-3 tra Sassuolo e Torino.

Serie A, Sassuolo-Torino 3-3: spettacolo al “Mapei Stadium”, i granata buttano via i 3 punti

I neroverdi hanno rimontato il doppio svantaggio accumulato a causa delle reti messe a segno da Belotti e Lukic, i padroni di casa non hanno disperato e trovato la via del pari con Chiriches e Caputo. Uno dei protagonisti del match è stato Filip Djuricic che, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Era molto difficile oggi perché sapevamo che il Torino era una squadra forte che gioca molto bene in ripartenza, abbiamo fatto bene in fase offensiva ma bisogna migliorare in fase di non possesso. Anche oggi abbiamo fatto tre gol e recuperato la gara, dopo il 3-3 avevamo ancora voglia di vincere ma siamo comunque contenti perché anche i granata hanno offerto una prestazione di livello. Giochiamo questo tipo di calcio, a volte soffriamo dietro ma credo che chi guardi le nostre partite si diverta”.