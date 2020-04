Sassuolo, De Zerbi: “Ripresa campionati? Si giocherà ogni tre giorni, ecco la mia proposta”

La proposta di Roberto De Zerbi.

Il Premier Giuseppe Conte ha da pochissimo deciso di prolungare le misure restrittive almeno fino ai primi giorni di maggio: una mossa necessaria per prolungare il trend positivo visto in queste ultime settimane e riuscire così a passare alla tanto attesa “fase 2”. Negli ultimi giorni infatti il numero dei tamponi risultati positivi continua leggermente a diminuire, mentre continua ad aumentare quello dei pazienti guariti e fuori pericolo.

Coronavirus, Conte: “Nuovi dati incoraggianti. Lockdown fino al 3 maggio, ma ripartono alcuni esercizi commerciali”

Per tale ragione è stata ulteriormente posticipata la possibile data in cui sarà possibile far ripartire lo sport e quindi anche il mondo del calcio: già alla fine del mese le Federazioni proveranno a riportare i giocatori in campo permettendo loro di svolgere sedute d’allenamento controllate e volte ad evitare il più possibile i contatti e dunque la possibile diffusione del COVID-19. Analizzando il trend degli ultimi giorni sembra chiaro come comunque sia molto complicato riuscire a riprendere il campionato prima di giugno, e dunque attualmente la prospettiva più auspicabile sembra quella di prolungare le partite durante tutta l’estate: tale possibilità potrebbe essere fattibile soprattutto considerando che gli Europei si giocheranno l’anno prossimo e non più nei mesi estivi del 2020.

A commentare tale scenario è intervenuto Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, che nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Deejay ha proposto anche una soluzione per facilitare il corretto andamento delle partite. Queste le sue dichiarazioni: “Qua cambia tutto rispetto all’estate. I tempi saranno più ristretti, e l’idea di fare due squadre distinte serve anche per preservare i giocatori dagli infortuni. Si giocherà ogni tre giorni, sarà diverso da inizio stagione. Sarebbe logico fare qualche cambio in più, potrebbe essere una soluzione. Previeni gli infortuni e dai più qualità alla partita“.