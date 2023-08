Sampdoria-Venezia, Pirlo: “Buona partita, ripartiamo dai primi 70’. Sull’attaccante…”

Quando sono usciti Borini e Ricci si è spenta la luce?

"Stasera avevamo giocatori alla prima esperienza, diventa difficile in un campionato di questa fisicità ma dobbiamo sostenerli. Non abbiamo tempo per aspettare giocatori, bisogna essere bravi a metterli nelle condizioni di esprimersi al meglio".

Esiste un problema centravanti?

"Cerchiamo di avere un po' più fisicità, abbiamo preso Esposito che ora è ai box e speriamo possa rientrare presto per darci una mano. I due attaccanti hanno fatto una buona partita anche se agli attaccanti si chiedono i gol. Il singolo non può far niente se non è sostenuto da tutta la squadra. C'è stato un calo totale e su questo dobbiamo lavorare. Ci è mancata un po' di esperienza nel capire i momenti della gara, c'è bisogno di tempo e partite nelle gambe e nella testa".

Cosa si aspetta dal mercato?

"Di fare qualcosa che ci possa far migliorare, la proprietà ha salvato la società che altrimenti ora non sarebbe in Serie B. C'è stato un grande sforzo e di questo dobbiamo dare atto, adesso speriamo di avere la possibilità di fare qualcos'altro in questi ultimi giorni di mercato. Abbiamo le idee chiare su cosa ci serve".

