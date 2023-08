Sampdoria, ufficiale: respinto il ricorso di Massimo Ferrero. L’ex presidente…

Sospiro di sollievo per la Sampdoria, la sentenza è stata ufficializzata questa mattina. Il giudice ha deciso di respingere il ricorso di Massimo Ferrero, al quale verrà richiesto il pagamento delle spese processuali, per mettere un freno ad eventuali aumenti di capitale da parte della Blucerchiati Srl, la nuova società targata Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi che controlla la compagine ligure. L'ex patron della squadra fresca di retrocessione in Serie B aveva ritenuto irregolare il cambio di proprietà, con annessa ricapitalizzazione dello scorso 30 maggio, impugnando la possibilità di ricorrere d'urgenza ex art.700 cpc presso il Tribunale delle Imprese di Genova.