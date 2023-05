Sampdoria, Quagliarella: “Giorni clou per futuro club, record e Italia Mancini…”

""Siamo tutti sulle spine e speriamo che questa sia la settimana decisiva per il futuro della Sampdoria, in maniera positiva ovviamente. Segnare per 18 stagioni di fila in Serie A? Per me rappresenta un orgoglio ed una gran bella soddisfazione. Essere arrivati a 40 anni e continuare a giocare, davvero bellissimo ed impensabile, non me lo sarei aspettato dieci anni fa! Io utile alla Nazionale azzurra di Mancini? Un Quagliarella a 40 anni potrebbe servigli come dirigente o collaboratore. Gli attaccanti in Italia ci sono, poi ci sono per tutti periodi migliori o peggiori in termini di gol. Non è semplice per nessuno fare l'attaccante con la maglia dell'Italia, ma quelli che ci sono oggi hanno sicuramente le carte in regola per fare bene".