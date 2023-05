Milan-Sampdoria 5-1: Leao gol, tris Giroud e Brahim Diaz, gioia Pioli a San Siro

Il Milan di Pioli travolge la Sampdoria di Stankovic a San Siro per 5-1 e conquista tre punti preziosi nella corsa al quarto posto in Serie A. Leao, tripletta di Giroud e Brahim Diaz per i rossoneri, Quagliarella firma il gol blucerchiato..

Una goleada per smaltire la delusione dell'eliminazione nella semifinale di Champions League contro l'Inter ed alimentare le chances di arrivare tra le prime quattro in campionato e riprovare la scalata nella massima competizione europea nella prossima stagione. Il Milan archivia la pratica Sampdoria e ritrova la vena dei suoi big nel reparto offensivo. Apre le danze Leao che batte von freddezza Ravaglia e sblocca il match di San Siro. Dopo l'acuto dell'asso portoghese, la vittoria sembra una pura formalità per gli uomini di Pioli, ma la Sampdoria mostra orgoglio e voglia di reagire, nonostante la retrocessione già matematica ed i noti problemi societari. Un ottimo spunto sulla destra di Zanoli ispira l'eterno Quagliarella che con un bel diagonale di destro trova il pari. Equilibrio che dura pochi minuti, Brahim Diaz trova la perfetta torsione area di Giroud che riporta avanti i rossoneri. Lo stesso Giroud firma, pochi minuti dopo, il calcio di rigore del tris, procurato dall'ennesima accelerazione, con annessa sterzata, di Leao steso da un difensore di Stankovic. Primo tempo che si chiude tre ad uno e Milan che dilaga nella riipresa. Splendida l'azione tutta di prima che porta al gol BrahimDiaz, quindi Giroud firma la tripletta ed il pokerissimo per un Milan che tracima su una Sampdoria generosa ed applicata, ma che non può reggere l'urto del più quotato e motivato avversario. Girandola di cambi da una parte e dall'altra con il match che volge al termine senza ulteriori sussulti. Vittoria fondamentale per il Milan di Pioli nella corsa al quarto posto in Serie A che garantirebbe la partecipazione ai preliminari della prossima Champions League.