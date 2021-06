Sampdoria, prove di futuro per Ferrero: ecco il nome del papabile candidato per…

La Sampdoria punta Alessio Dionisi.

L’attuale allenatore dell’Empoli ha attirato l’attenzione del presidente blucerchiato, Massimo Ferrero, dopo la cavalcata con la franchigia toscana che si è conclusa con l’approdo in Serie A. Secondo quanto riportato dal Il Secolo XIX, il presidente della Sampdoria avrebbe già avviato i contatti con l’entourage di Dionisi. Il gap tra le parti starebbe nel fatto che l’attuale coach dell’Empoli dovrebbe prima liberarsi dal contratto in vigore con la società toscana per poi virare verso altri lidi. Seguiranno aggiornamenti..

