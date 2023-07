Sampdoria-Pro Patria 3-1: Verre titolare di Pirlo, La Gumina in gol. Palermo lontano

Nell'ultima uscita amichevole contro il club di Lega Pro, nella squadra blucerchiata, Valerio Verre è stato schierato dal primo minuto come mezz'ala. Il fantasista scuola Roma, reduce da un semestre poco brillante in forza al Palermo, è finito sotto la lente d'ingrandimento di Pirlo che vuole testarne fino in fondo le sue qualità, prima di sceglierne il futuro. L'ex Pescara e Perugia accetterebbe di buon grado il ritorno nella famiglia City Football Group, ma al momento è tutto in stallo. Nel frattempo, Valerio contro la Pro Patria ha fatto intravedere qualcosa di interessante all'interno del sistema di gioco coniato dall'ex calciatore di Inter e Milan, oggi in banchina blucerchiata. Positivo, invece, l'ingresso in campo nella ripresa di un altro ex Palermo: Antonino La Gumina, autore del gol del definitivo 3-1.