Sampdoria, Legrottaglie: “Se qualcuno vincerà è perché sarà stato migliore di noi”

Legrottaglie chiosa così: "La scelta di Pirlo nasce dall'identità del club. Andrea sposa in pieno la nostra identità per cercare un calcio che convinca la gente ad amarlo. La mia speranza, che diventa certezza, è che abbiamo vinto insieme al Milan uno scudetto. E la speranza è vincere insieme di nuovo. Se siamo qua, non lo vedo come un caso ma una coincidenza importante. Abbiamo già le idee chiare su come strutturare la squadra. Sui profili che rientreranno e verranno valutati. Bisognerà creare il giusto mix. Fra giocatori che conoscono le dinamiche di questo calcio e di giovani promesse. Puntiamo molto sugli Under 23. Da domani inizieremo a costruire la migliore rosa che vogliamo fare".