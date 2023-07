Sampdoria, l’auto smentita di Ferrero: “Dicono che ho venduto? Quando ti minacciano…”

Le dichiarazioni di Massimo Ferrero, ex proprietario della Sampdoria, sulla cessione del club blucerchiato al duo Radrizzani-Manfredi

“C’è stato un momento in cui non ci ho capito niente, ero emozionato, pressato. E dicono che avrei detto delle cose che non ricordo. Ero sconnesso, dicono che ho detto che ho venduto. Ma lascia tutto il tempo che trova quando hai la pressione, quando ti ricattano, quando ti minacciano di morte… alla fine dici quello che la gente vuole sentire”.