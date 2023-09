Sampdoria, ds Andrea Mancini: “Noi Juventus della B, Pirlo ok. Italia e mio padre…”

"L'ITALIA E IL PADRE ROBERTO - Bisogna provare anche i colpi impossibili, come Radrizzani con Bielsa. E poi la Samp è la Juve della B, vale Roma o Lazio, lo so sono di parte ma meglio la Samp in B che altre in A. Le dimissioni di mio papà dalla Nazionale azzurra? Non è né il primo né l’ultimo a dimettersi. E non è stato un fulmine a ciel sereno. La fine tra lui e la Nazionale era arrivata da un po’ ma lui la ama molto e se non fossero successe certe cose sarebbe rimasto. L’offerta araba è arrivata dopo e sfiderei 100 persone a dire no con un contratto del genere, direbbero no in pochi, molto pochi. In passato ha rifiutato offerte importanti per amore della Nazionale. Ma se non sente fiducia va via»