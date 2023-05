Sampdoria, c’è l’ok di Ferrero per l’apertura dell’assemblea: aggiornamenti domani

La famiglia Ferrero ha dato la propria approvazione per aprire l'assemblea degli azionisti della Sampdoria

Novità positive sul fronte Sampdoria. Dopo gli eventi di stamane , arrivano buone nuove per il futuro del club doriano. La famiglia Ferrero infatti, nella persona dell'ex patron Massimo, ha dato l'ok per aprire l'assemblea dei soci, alla presenza del consiglio d’amministrazione e del socio di minoranza Alessandro Barnaba. Le parti si aggiorneranno domani, cos' riporta TMW.

Nella sede di Corte Lambruschini presenti circa un migliaio di tifosi blucerchiati che non hanno fatto mancare il loro supporto per il club, criticando al contempo gli ex patron Garrone e Ferrero stesso.