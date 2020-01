Sampdoria-Brescia, Ranieri: “La squadra si sta ritrovando, abbiamo riacquisito fiducia”

La Sampdoria ha annientato con un netto 5-1 il Brescia.

Serie A, 19a giornata: Sampdoria a valanga, torna a vincere la Fiorentina. Risultati e marcatori

I blucerchiati dopo essere passati in svantaggio hanno ribaltato la gara ritrovando anche le reti di Fabio Quagliarella che non segnava in casa da più di otto mesi. Il tecnico dei doriani, Claudio Ranieri, ai microfoni di Sky, ha commentato orgogliosamente la prestazione offerta dalla sua squadra che ha ottenuto tre punti di fondamentale importanza.

“La squadra si sta ritrovando, si è ripresa soprattutto quella fiducia che aveva perso. Crede nei propri mezzi e siamo molto compatti senza arrenderci alle prime difficoltà, abbiamo perso in casa contro la Juventus nonostante una buona prestazione e poi pareggiato a “San Siro” contro il Milan. Dobbiamo continuare su questa linea, adesso non sarà facile perché saremo ospiti della Lazio che stanno disputando un grande campionato e offrendo un calcio di alto livello. Godiamoci questa vittoria, poi penseremo alla gara contro i biancocelesti. La crescita dipende dal lavoro, ho dei ragazzi splendidi e mi sto trovando veramente bene con questo gruppo che lavora con grande spirito di sacrificio. Dobbiamo lavorare così perchè siamo sempre nelle sabbie mobili. Quando sono arrivato i tifosi non erano contenti ma ci hanno sempre sostenuto fino all’ultimo secondo di ogni gara, l’ambiente è sempre stato positivo e propositivo”.