Serie D, 19a giornata: il Castrovillari beffa il Savoia al 97′, i campani restano a -3 dal Palermo. Risultati e classifica

Diciannovesima giornata di Serie D – Girone I.

Il Palermo, impegnato ieri nell’anticipo del “De Cicco”, ha conquistato soltanto un punto contro il San Tommaso, penultimo in classifica. A sbloccare la gara in favore degli ospiti, al 46′, Christian Langella, ma gli uomini di Rosario Pergolizzi sono stati agguantati in seguito dagli avversari, in rete con Fabio Alleruzzo. Il risultato finale è di 1-1. I rosanero si portano a quota 45.

San Tommaso-Palermo 1-1: l’acuto di Langella non basta, rosa opaco al “De Cicco”. La capolista frena e delude

Il Savoia, impegnato quest’oggi in casa del Castrovillari, non ne ha però approfittato. I campani, dopo essere passati in vantaggio grazie ad una rete messa a segno da Mattia Tascone alla mezz’ora, sono stati beffati al 97′ dagli avversari. A siglare la rete del pareggio a recupero inoltrato Fabrizio Guarracino. La compagine di Carmine Parlato resta, dunque, a -3 dalla capolista.

Nella corsa al terzo posto, invece, si mischiano ancora le carte. Giugliano e Licata, sconfitte rispettivamente da Troina e Cittanovese, restano a quota 32 punti. È proprio il Troina ad allungare a discapito delle altre, posizionandosi dietro Palermo e Savoia con 34 punti. Ne approfitta anche l’FC Messina, vittorioso contro la Palmese, che sale a quota 33.

Mediagol.it vi propone i risultati e la classifica aggiornata.

RISULTATI

San Tommaso-Palermo 1-1

Castrovillari-Savoia 1-1

Cittanovese-Licata 1-0

FC Messina-Palmese 1-0

Marina di Ragusa-Corigliano 1-1

Marsala-Nola 1-1

Roccella-Biancavilla 2-0

Troina-Giugliano 1-0

Acireale-ACR Messina 3-1 (in corso)

CLASSIFICA

Palermo 45

Savoia 42

Troina 34

FC Messina 33

Giugliano 32

Licata 32

Cittanovese 31

Acireale 30 (4 punti di penalizzazione)

Biancavilla 29

ACR Messina 26

Castrovillari 21

Nola 21

Marina di Ragusa 19

Marsala 19

Roccella 18

Corigliano 15

San Tommaso 13

Palmese 8