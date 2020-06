Sampdoria-Bologna, Ranieri: “Rossoblu squadra organizzata, da quando abbiamo ripreso non è cambiato nulla”

La Sampdoria in cerca di riscatto dopo le due sconfitte consecutive.

Il club blucerchiato domenica alle 19:30 affronterà il Bologna di Sinisa Mihajlovic, i 3 punti in palio nella gara di Marassi potrebbero essere fondamentali per i liguri che al momento si trovano al quintultimo posto in classifica a quota 26 punti. Il tecnico dei doriani è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dal match di campionato contro la compagine felsinea, di seguito le sue dichiarazione : ”Vedo un bel Bologna, organizzato, spinge con tutti gli effettivi: sarà difficile per noi. Mihajlovic? Ha subito un brutto colpo, ma si riprenderà alla grande. Non ho social per poterlo dimostrare, ma gli sono sempre stato vicino. Il bello di questo nuovo campionato è che si gioca ogni tre giorni, non hai tempo di realizzare cosa è successo che già devi pensare alla gara successiva. Dei quattro tempi giocati, gli ultimi tre, il secondo con l’Inter e i due con la Roma, mi sono piaciuti, la squadra sta dando tutto e sta correndo di più del prima del Covid, questo è segno che hanno lavorato bene. Dobbiamo fare risultati, lo sapiamo, ma è già passata una giornata e siamo nella stessa identica posizione di quando abbiamo ricominciato, è buon segno”.

