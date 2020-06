Roma-Sampdoria, Fonseca: “Crediamo alla Champions. Pellegrini? Ecco perchè non è partito dal 1′”

La Roma resta aggrappata al treno per la Champions League.

I giallorossi hanno superato per 2-1 in rimonta la Sampdoria e sono rimasti a -6 dall’Atalanta che al momento occupa proprio la quarta piazza. La doppietta di Dzeko è stata fondamentale per gli uomini di Paulo Fonseca che al termine del match dell’Olimpico ha parlato così ai microfoni di Sky.

“È stata la nostra prima partita, abbiamo creato almeno tre situazioni chiare per segnare. Purtroppo siamo andati sotto, la squadra è rimasta tranquilla e abbiamo ripreso a giocare: nel secondo tempo abbiamo fatto una partita diversa. Pellegrini fuori dai titolari? È stato infortunato, ha fatto soltanto tre o quattro giorni di allenamento: non era pensabile rischiarlo. Ha fatto molto bene, un bel passaggio per Dzeko, adesso vediamo per le prossime partite. Abbiamo due strade. L’Atalanta è una grande squadra ma, noi dobbiamo crederci fino alla fine. Non possiamo perdere altri punti, noi ci crediamo: pensiamo prima a noi, poi vedremo. E non dimentichiamo l’Europa League contro il Siviglia, che è una grande squadra. Ora pensiamo solo al campionato, sono fiducioso per il futuro. Zaniolo? Sta recuperando bene, ha cominciato ad allenarsi con la Primavera: in una o due settimane tornerà a lavorare con noi” .