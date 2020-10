Calciomercato Sampdoria, possibile colpo sull’out sinistra: dagli svincolati può arrivare Asamoah. Le ultime

Non si ferma il calciomercato della Sampdoria.

Nonostante il gong finale della sessione estiva dei trasferimenti sia arrivato all’inizio di questa settimana, il club blucerchiato non abbassa affatto la guardia per quanto concerne ultimi possibili acquisti. Dopo gli arrivi di Keità Balde e Antonio Candreva, un altro ex Inter è di prepotenza entrato nelle idee dirigenziale blucerchiate. Il nome è quello di Kwadwo Asamoah, laterale sinistro ganese svincolatosi proprio dal club nerazzurro proprio durante l’ultimo giorno di calciomercato e che potrebbe andare a rinforzare la catena mancina di Claudio Ranieri. Al momento, tuttavia, non sarebbe ancora arrivata nessuna offerta nè da parte del club ligure che dalle altre compagini interessate all’acquisto del giocatore con un passato alla Juventus, e la situazione rimane ancora in una fase di stallo.

Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe emersa per Asamoah la pista che avrebbe potuto portarlo in Serie B al Brescia, tuttavia sfumata quasi subito a causa della volontà del terzino di non lasciare la massima serie italiana e di continuare a militare in un campionato di prestigio. Reputatosi ancora all’altezza di categorie più alte, infatti, l’esterno classe ’88 starebbe anche valutando offerte dall’estero provenienti sia da club di Premier League che di Ligue 1, nonostante le sue intenzioni principali siano comunque quelle di rimanere in Serie A. Un colpo a parametro zero che certamente fa gola alla Sampdoria e che per molteplici motivi potrebbe alla fine andare in porto, anche se manca ancora una proposta ufficiale da parte del club del patron Ferrero, intenzionato in ogni caso ad assicurarsi ancora un ultimo rinforzo di esperienza da regalare alla rosa di Ranieri.