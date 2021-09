Salernitana, ufficiale Ribery: l’ex Bayern Monaco resta in Serie A con i granata

Franck Ribery riparte dalla Salernitana. L'esterno offensivo ex Bayern Monaco e Fiorentina, è ufficialmente un calciatore granata. L'asso francese resta in Serie A: per lui contratto annuale più opzione in caso di salvezza

⚽️

Franck Ribery riparte dalla Salernitana. Il campione francese dopo aver chiuso la sua avventura con la maglia della Fiorentina ha scelto di accettare l'offerta del club campano. Nonostante i 38 anni sulla carta d'identità, l'ex asso del Bayern Monaco è trai calciatori più forti dell'ultimo decennio almeno e dunque per i granata non può che essere un onore aver portato a termine il suo ingaggio.

Questo pomeriggio è arrivata la tanto attesa "fumata bianca" che ha già fatto scaldare i tifosi salernitani accorsi in gran numero allo Stadio "Arechi", Dopo la firma e la presentazione, il club granata ha ufficializzato l'ingaggio del calciatore francese, attraverso il proprio sito di riferimento.

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante classe ’83 Franck Ribery. Il calciatore ha firmato con il club granata un contratto annuale con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni sportive".

Un ingaggio di assoluta importanza quello portato a termine dal DS Angelo Fabiani, che mette a disposizione di mister Castori un calciatore di assoluto valore sotto l'aspetto tattico, che conferisce qualità, forza e carisma al reparto offensivo granata, in grado di fungere da riferimento e figura traino per i giovani presenti nella rosa.