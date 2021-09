Salernitana, Marchetti: “Ribery ha firmato. Salvezza? Lotteremo per qualcosa di più”

Le dichiarazioni rilasciate da Ugo Marchetti, amministratore unico della Salernitana: "Ribery anziano? Ce ne fossero così..."

Seconda avventura in Italia dopo l'addio alla Fiorentina . Franck Ribery è atterrato questa mattina all'aeroporto di Napoli-Capodichino alle ore 9.10, iniziando così la nuova esperienza in Campania. Nel pomeriggio, l'esperto attaccante classe 1983 incontrerà il tecnico Castori ed i nuovi compagni, prima di dirigersi allo stadio "Arechi" per la presentazione della squadra. Sono attesi circa 13.000 tifosi.

"Ribery ha firmato, abbiamo firmato poco fa. Lui come calciatore, io come amministratore. Si è realizzato un progetto passo dopo passo. Speriamo molto in questa presenza. Io oggi ho conosciuto una persona per bene che aiuterà il nostro progetto a crescere. Porterà la sua esperienza, il suo modo di ragionare nel nostro spogliatoio", ha dichiarato Ugo Marchetti , amministratore unico della Salernitana , intervistato ai microfoni di Sky Sport.

"Come siamo riusciti ad ingaggiarlo? Grazie alle parole che sono riuscite ad illustrargli questo mondo. Questa gente oggi per l'arrivo di questo professionista si è radunata, partecipando in maniera così forte e calda, convincendo ancor prima il calciatore a venire qui. Questa realtà merita un galantuomo come Ribery e la speranza che ci porta. Mi ha detto che è pronto. Si è allenato, ma ha ammesso di non essere al 100%. Ed è straordinario: dimostra professionalità e correttezza. In molti dicono che è anziano, ma ce ne fossero anziani così.... Colpo di mercato? Noi siamo forti, non lotteremo per il quartultimo posto ma per qualcosa di più. Abbiamo un sogno", ha concluso Marchetti.