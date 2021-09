Salernitana, clamoroso: dopo Ribery nel mirino anche David Luiz. La situazione

Il club granata, dopo aver trovato l'accordo per l'arrivo di Franck Ribery, è ora al lavoro per mettere sotto contratto David Luiz

Il mercato della Salernitana non si ferma. Dopo avere ufficializzato l'ingaggio di Franck Ribery, il club granata, punta a piazzare un nuovo colpo dagli svincolati. Si tratta di David Luiz, ex Arsenal, Chelsea e PSG, reduce da una lunga esperienza in Premier League e attualmente svincolato. Ai granata, infatti, occorre un centrale di spessore da regalare a Castori. A riportare la notizia è il "Corriere dello Sport" secondo cui per ora si tratterebbe solo di un’idea, che potrebbe però prendere corpo nelle prossime ore.