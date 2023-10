Salernitana-Sampdoria 4-0: campani non fanno passo falso, scatenato Tchaouna

In questo turno infrasettimanale si giocano i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Alle ore 18:00 è andata in scena Salernitana-Sampdoria all'Arechi di Salerno.

Match senza storia quello tra le due compagini dove si è vista la supremazia dei campani. Possesso palla schiacciante con il dato di 61% per la formazione di Inzaghi contro il 39% dei liguri, così come la differenza tra i tiri e quelli nello specchio della porta. Gara che si sblocca al 28' grazie alla rete di Ikwuemesi schierato titolare da Inzaghi nella posizione di punta centrale con alle sue spalle Botheim e Tchaouna. Proprio quest'ultimo è stato il mattatore della sfida. Doppietta per il giovane centravanti francese classe 2003 al minuto 45+1' e al 67'. Poco prima della prima rete del transalpino, il direttore di gara ha annullato una rete alo stesso Ikwuemesi. Nella ripresa girandola di cambi per le due compagini con la squadra di Pirlo che non riesce ad impensierire più di tanto Costil e quando la sfida sembrava tramontare, ci pensa Jovane Cabral, subentrato al 63' al posto di Botheim, a chiudere i conti. Nel prossimo turno, i granata affronteranno la Juventus.