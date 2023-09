Salernitana-Frosinone, Sousa: “Gara complicata, entrambe potevano vincere. Su Dia…”

"Sono orgoglioso di quanto fatto dai ragazzi. La partita è stata complicata sin da subito, ma con tanti momenti di qualità grazie soprattutto a Candreva e Cabral siamo riusciti a sfondare per vie centrali. Loro sono stati bravi a negarci diversi cross. Jovane Cabral sta cercando di inserirsi bene, di attaccare la profondità e ha capito le necessità della squadra. Noi abbiamo bisogno di calciatori che saltino l’uomo, accelerino, si associno bene ad altri compagni e sappiano difendere palla spalle alla porta. Può tirare di più perché ha una potenza di calcio che gli consente di essere pericoloso anche senza avvicinarsi alla porta. Sa ricoprire diversi ruoli: è lineare quando gioca sulla fascia, più dinamico quando si accentra. Ho chiesto ai ragazzi di gestire bene la pressione dello stadio e spingere sempre verso l’attacco. Si è trattato di una partita aperta da ambedue le parti in cui entrambe le squadre avrebbero potuto vincere. Sono contento di Martegani: sta crescendo parecchio in fase di uscita palla al piede e nel palleggio. Dia sta lavorando per rientrare presto, stiamo inserendo attività che gli trasmettano fiducia a restare con noi”.