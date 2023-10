Radovanovic: “Salernitana, non vedo nessuno messo peggio! Iervolino e De Sanctis…”

"Un altro problema sono anche tutti questi stranieri... Puoi mettere tutti gli interpreti del mondo, ma in campo l'interprete non c'è. Se non c'è dialogo in campo e non si crea un rapporto tra compagni, come vuoi arrivare all'obiettivo? E per far crescere questi giovani di prospettiva non puoi mandare via lo zoccolo duro, la vecchia guardia, quelli che hanno salvato la Salernitana. Chi è rimasto? Fazio e Gyomber, per il quale mi sono battuto affinché gli rinnovassero il contratto. La falsa partenza, purtroppo, non è un caso. Già dall'anno scorso non vedo il gruppo e il clima della passata stagione e questo è pericoloso. Lo dico a malincuore: non vedo, ad oggi, squadre messe peggio. E non parlo solo dal punto di vista tecnico...Sono certo che gli allenatori hanno chiesto questo tipo di giocatori, probabilmente qualcuno ha fatto il contrario. Magari qualcuno voleva la riconferma di Ranieri e Ruggeri e appositamente sono stati mandati via. Gente che sarebbe rimasta volentieri. E non ha detto tutto fino in fondo. Ranieri, Ruggeri, Djuric, Verdi... Tutti volevano restare a Salerno. Bonazzoli e Sepe sono stati messi ai margini. Cosa costruisci se non riparti da uno zoccolo duro?"